Calciomercato Lazio | Ratkov in uscita? Cosa sta succedendo
CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Giorni di monitoraggi e riflessioni. La Lazio ha diverse situazioni da sbrogliare, soprattutto sul fronte delle cessioni. Il club biancoceleste spera di riuscire a guadagnare abbastanza da poter finanziare il mercato per la nuova Lazio di Gattuso.
L'asse più caldo è quello con il Napoli, la trattativa per portare Mario Gila in Campania è nel vivo. All'interno dei discorsi può rientrare una contropartita, il nome in pole è quello di Lorenzo Lucca, ex attaccante dell'Udinese che non ha convinto nel salto a Napoli e neanche durante il periodo di prestito in Premier League.
Il profilo piace a Gattuso, ma il suo arrivo creerebbe un conflitto di ruolo e caratteristiche. Come riporta l'edizione odierna de Il Tempo, un'eventuale arrivo di Lucca (la trattativa è comunque ancora tutta da impostare) porterebbe alla partenza del giovane Ratkov. L'ex Salisburgo è arrivato a gennaio e non è mai riuscito a trovare spazio nella Capitale, ma per una questione di caratteristiche potrebbe partire per trovare spazio e minutaggio.