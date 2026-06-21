Lazio, la protesta dei tifosi costa caro a Lotito: il dato sulle perdite
RASSEGNA STAMPA - La contestazione messa in atto dal popolo biancoceleste imperversa più decisa che mai e le prime conseguenze non tardano a materializzarsi. Il calo drastico nelle presenze allo stadio avrà, infatti, un impatto importante sugli introiti della Lazio dai diritti televisivi. Il club incasserà 51,7 milioni di euro, quattro in meno rispetto ai 55,7 percepiti lo scorso anno.
La netta diminuzione degli spettatori all'Olimpico è un fattore determinante nella distribuzione dei ricavi e rischia di penalizzare ulteriormente il club. Secondo Repubblica, nelle casse biancocelesti entreranno 8 milioni in meno, la cifrà che sarebbe derivata dai 30mila abbonamenti venduti nella passata stagione.
A giocare un ruolo importante sulla distribuzione dei soldi legati ai diritti televisivi sono anche i risultati sportivi deludenti ottenuti dalla Lazio. I due settimi posti e un nono posto degli ultimi anni hanno pesato e la quota legata al posizionamento in classifica è scesa dai 5.7 milioni della scorsa stagione ai 4,33 di quella attuale. La Lazio è in lento declino e la protesta dei tifosi continuerà a creare problemi.