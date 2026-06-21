Calciomercato Lazio | Gattuso vuole Zaniolo: la situazione

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CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Gennaro Gattuso ha fatto esplicitamente alla società il nome di Nicolò Zaniolo. Lo afferma La Gazzetta dello Sport, la quale riporta anche di come una possibile trattativa si rivelerebbe complicata sotto molteplici aspetti.

C'è un momento di tensione tra l'Udinese e Zaniolo, che adesso sta valutando di lasciare il club friulano nonostante sia stato appena riscattato per 5 milioni dal Galatasaray. L'ex Roma non è contento dell'ingaggio, gli era stata promessa una trattativa al rialzo: è passato dai 3 milioni della Turchia agli 1,2 di Udine.

Con un'eventuale arrivo nella sponda biancoceleste della Capitale, Zaniolo dovrebbe ance fare i conti con l'aspetto ambientale e con il suo passato. Gattuso però vede in lui l'innesto perfetto per il suo 4-2-3-1, sia da esterno sia, perché no, da trequartista per dare un taglio diverso alla propria carriera e avvicinarsi di più alla porta. L'Udinese non ha dato una cifra, ma la Lazio dovrà combattere con il mercato a saldo zero e quindi prima di poter pensare di bussare alla porta del club friulano bisognerà risolvere alcune questioni in uscita.