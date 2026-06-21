Calciomercato Lazio | Pista americana per Gimenez: i dettagli
21.06.2026 11:00 di Simone Locusta
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CALCIOMERCATO LAZIO - Santiago Gimenez può lasciare il Milan. La stagione appena trascorsa è stata a dir poco deludente per il centravanti messicano, tra infortuni e i zero gol siglati in campionato.
L'ex Feyenoord nei giorni scorsi era stato accostato anche alla Lazio, alla ricerca di un centravanti da regalare al nuovo tecnico Gattuso. Adesso, però, si profila una nuova possibilità all'estero per l'attaccante rossonero.
Secondo quanto riportato da Eurosport, infatti, Gimenez sarebbe finito nel mirino dell'Orlando City, squadra che milita nel campionato statunitense e che sogna di aggiungerlo in coppia con Gignac (ex Marsiglia).
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Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.