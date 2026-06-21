Calciomercato | Una Lazio formato 'baby': quanti giovani nel mirino
CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - La Lazio è alla ricerca di occasioni, ma soprattutto di giovani che possano ringiovanire la rosa e rappresentare presente e futuro del club biancoceleste. Fabiani vuole accontentare Gattuso, non vuole prendere solo scommesse, ma ci sono anche delle esigenze di mercato da rispettare e dei costi da mantenere (oltre al problema del "mercato a saldo zero" con cui bisogna convivere).
Dopo aver individuato in Bruno Galassi del Real Madrid un profilo futuribile e da far crescere (firmerà dal 1 luglio), la Lazio punta altri baby talenti. C'è Charlie Gray del Manchester City, centrocampista classe 2006 con il contratto in scadenza nel 2026. La Lazio vuole anticipare la concorrenza del Feyenoord. Come riporta il Corriere dello Sport, Gray ha una sola presenza con Guardiola (contro il Brentford in EFL Cup), più diverse convocazioni tra Premier e Champions. Va ancora svezzato a certi livelli.
Il profilo di Jonathan Asp Jensen, invece, è decisamente più pronto, grazie anche ai suoi 9 gol e 6 assist durante il prestito al Grasshopper. C'è accordo totale con il giocatore e gli agenti, gli stessi di Isaksen e Provstgaard. L'intesa con il Bayern Monaco potrebbe invece essere trovata per 4 milioni con l'inserimento di una percentuale sulla futura rivendita. Poi c'è anche Luka Stojkovic, trequartista classe 2003 della Dinamo Zagabria, forse il preferito di Gattuso. Ma la Lazio non può ingolfare la trequarti, c'è anche Przyborek da valorizzare.