Lazio, il mercato a saldo zero blocca Pedraza: serve un'uscita
RASSEGNA STAMPA - La condanna del "saldo zero" paralizza il mercato della Lazio. Prima di iniziare a muoversi in entrata, i biancocelesti devono chiudere definitivamente per le cessioni di Provedel e Romagnoli, cruciali per garantire a Gattuso i colpi promessi. I due addii porteranno nelle casse del club circa sei milioni di euro, più di 10 lordi se si considera il risparmio sugli ingaggi.
Il saldo zero, però, non blocca soltanto i nuovi acquisti. Il primo tassello della Lazio che verrà, Fabiani lo ha inserito a febbraio, quando ha chiuso per l'arrivo dello svincolato Pedraza. Secondo Il Messaggero, però, per rendere il tesseramento effettivo qualcuno dovrà fargli posto. Gli addii di Hysaj, Basic e Pedro infatti non bastano, lo spagnolo dovrà occupare lo slot di Romagnoli, mentre l'uscita di Provedel fare spazio solo a un altro acquisto.