Lazio, Lotito vuole potenziare il settore giovanile: il punto
RASSEGNA STAMPA - Mentre la società è alle prese con le strategie di mercato della prima squadra, la Lazio continua anche a investire sul proprio futuro attraverso il settore giovanile. Come scrive il Messaggero, il presidente Claudio Lotito ha dato il via libera a una serie di operazioni volte a garantire continuità e crescita all'intero movimento biancoceleste.
La Primavera sarà ancora affidata a Punzi, mentre Lombardi resterà alla guida dell'Under 18. Scelte che confermano la volontà del club di proseguire il percorso intrapreso negli ultimi anni senza rivoluzioni tecniche.
Da circa un mese è al lavoro anche Tobia Assumma, nuovo responsabile del settore giovanile, impegnato nella definizione dello staff delle varie categorie. Al momento non sembrano previste particolari novità sugli allenatori, da Ledesma in giù, segnale di una struttura che gode della fiducia della società.
Parallelamente, la Lazio sta monitorando diversi giovani talenti già inseriti nei giri delle nazionali giovanili, con possibili sviluppi attesi nei prossimi giorni. L'obiettivo è chiaro: alzare il livello delle squadre del vivaio e costruire un bacino di giocatori da cui poter attingere in futuro.