Lotito - Reggina, è la settimana del closing: mancano gli ultimi dettagli
RASSEGNA STAMPA - I tifosi della Reggina sognano di tornare nel calcio che conta, l'obiettivo di Lotito è quello di portarli immediatamente in Serie C. Da una parte ci sono i tifosi amaranto sono bramosi di una squadra di nuovo proiettata nelle serie maggiori. I laziali, invece, restano furenti.
Secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport, il presidente della Lazio ha concluso l’iter per l’acquisizione della società amaranto: è la settimana del closing. Mancano solo gli ultimi adempimenti della società in uscita, piccole pendenze da osservare prima della chiusura.
L'organigramma si conoscerà solo dopo la conferenza di presentazione. Il figlio di Lotito, Enrico, è candidato alla presidenza. Poi vanno assegnati i ruoli di direttore generale, direttore sportivo e allenatore.