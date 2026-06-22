Lazio, è l’ora delle cessioni: Romagnoli verso il Qatar, Provedel aspetta l’Inter

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RASSEGNA STAMPA - La Lazio si prepara a salutare due dei protagonisti delle ultime stagioni. Alessio Romagnoli e Ivan Provedel sono ormai vicinissimi all'addio e attendono soltanto il definitivo via libera del club biancoceleste per chiudere le rispettive operazioni. Le trattative sono impostate da tempo e la sensazione è che manchino soltanto gli ultimi dettagli prima delle ufficialità.

Per Romagnoli il trasferimento all'Al-Sadd sembra ormai imminente. Il club qatariota è tornato alla carica dopo il mancato accordo dello scorso gennaio, quando l'operazione sfumò all'ultimo momento nonostante fosse praticamente definita. Questa volta la fumata bianca appare molto più vicina: il difensore, che in Qatar dovrebbe percepire circa 6 milioni di euro a stagione, è pronto a chiudere la sua esperienza biancoceleste dopo quattro anni vissuti da leader e punto di riferimento della retroguardia.

Anche il futuro di Provedel sembra ormai scritto. Il portiere, riporta il Corriere dello Sport, ha raggiunto un'intesa di massima con l'Inter e attende soltanto che i due club trovino l'accordo definitivo. La proposta nerazzurra da 3 milioni di euro è sul tavolo, mentre la Lazio continua a chiedere qualcosa in più. La distanza non appare comunque tale da compromettere l'operazione e il via libera potrebbe arrivare a breve.

Le uscite dei due giocatori garantirebbero alla società nuove risorse economiche, un aspetto fondamentale in una sessione condizionata dall'obiettivo del saldo zero. Non necessariamente i fondi verranno utilizzati per sostituire direttamente i partenti, ma serviranno a sbloccare diverse operazioni in entrata.