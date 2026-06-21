Ex Lazio | Kamada ancora in gol al Mondiale: il Giappone travolge la Tunisia
21.06.2026 11:30 di Christian Gugliotta
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Tra le nazionali più interessanti in questo inizio di Mondiale c'è il Giappone, già a quota quattro punti dopo le prime due gare. Reduce dal pari all'esordio contro l'Olanda, nella mattinata la selezione nipponica ha ottenuto la prima vittoria nel torneo, travolgendo per 4-0 la Tunisia.
Ad aprire le marcature nel match è stato l'ex Lazio Daichi Kamada, al secondo gol dopo dopo quello all'Olanda. Suo il colpo di tacco che ha portato il Giappone in vantaggio, seguito dalle successive reti di Ueda (doppietta) e Ito che hanno reso il parziale più pesante.
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Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.