Lazio, Peruzzi apre la porta al ritorno: atteso un altro contatto
RASSEGNA STAMPA - Un ritorno al passato per un futuro più luminoso. La possibilità di rivedere Angelo Peruzzi alla Lazio c'è ed è concreta. Nei giorni scorsi c'è stato un contatto indiretto in questo senso e a stretto giro potrebbero esserci novità. Come vi abbiamo raccontato, l'ex portiere ha ascoltato la società, senza chiudere la porta a un ritorno. A Lotito il compito di esporgli un progetto che lo convinca a tornare.
Tra il 2016 e il 2021, Peruzzi è stato il club manager biancoceleste. Un esperienza terminata anzitempo per volontà dello stesso Angelo, che aveva il desiderio di sentirsi maggiormente coinvolto. Proprio questa potrà essere la chiave per vederlo nuovamente a Formello.
Secondo il Corriere dello sport, per il Peruzzi-bis serviranno garanzie di un ruolo operativo. Un contatto esplorativo c'è già stato, ma ora servirà una proposta concreta, ammesso che il diretto interessato sia effettivamente disposto ad approfondire la questione. I tifosi lo aspettano e con loro Gattuso, con cui Angelo ha condiviso la gioia di laurearsi campione del mondo a Berlino.