Olanda, Dumfries: "Mi manca l'Italia ai Mondiali, è dura"
Dopo il successo dell'Olanda contro la Svezia, Dumfries ha parlato ai microfoni di Dazn commentando la partita e in generale l'esperienza ai Mondiali 2026. "Mi sono divertito, abbiamo fatto una grande partita - ha detto l'olandese - Sono molto orgoglioso della squadra. Sono contento".
"Se possiamo vincere il Mondiale? Sì, abbiamo una squadra forte, ma dobbiamo dimostrarlo in ogni partita. Noi crediamo tanto alla forza della nostra squadra, ma ci sono tante altre nazionali altrettanto forti. Pensiamo a una gara alla volta".
"Se mi manca l'Italia? Sì, certo, certo. Tanti amici sono a casa in questo momento, è una cosa dura. Voglio bene all'Italia".
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