"La Lazio è di chi la ama!": nuovo striscione esposto nella Capitale - FOTO
22.06.2026 08:15 di Simone Locusta
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I tifosi della Lazio continuano a farsi sentire con ogni strumento possibile. Dalle radio ai social, passando anche per le strade di Roma, dove periodicamente vengono esposti striscioni in punti strategici della Capitale per gridare il proprio dissenso verso la gestione del presidente Claudio Lotito. Quest'oggi su Via Tiburtina, all'altezza della Metro B di Santa Maria del Soccorso, i tifosi della Lazio hanno esposto uno striscione enorme con la scritta "La Lazio è di chi la ama!". L'ennesimo gesto di protesta civile e che si unisce a tutti gli altri, con l'intento di far più rumore possibile e far sì che qualcosa cambi. Prima o poi.
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Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.