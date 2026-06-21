Lazio, Mulè (FI): "Un club senza tifosi muore. Lotito deve uscirne"
L’edizione odierna de Il Fatto Quotidiano ha acceso i riflettori sulla situazione del presidente della Lazio Claudio Lotito, legandolo anche al suo ruolo da senatore. Attualmente è contestato aspramente da tutta la tifoseria, che non sottoscriverà l’abbonamento all’Olimpico per la prossima stagione e che da tempo gli chiede un cambio nella sua gestione. Sul tema, a livello politico, si è espresso il vicepresidente della Camera Giorgio Mulè, membro di Forza Italia (stesso partito del patron biancoceleste) e membro del Lazio club Montecitorio. A riguardo ha detto: “Un club senza la sua tifoseria muore, come una pianta senz’acqua. Al netto delle contestazioni violente e di altri episodi da condannare, Lotito deve ascoltare la gente e cercare di ricostruire un legame. Sta a lui trovare una via d’uscita da questa situazione”.