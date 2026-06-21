Atalanta, De Roon sull'arrivo di Sarri: "Sono contento. Con Palladino..."
21.06.2026 19:30 di Simone Locusta
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Direttamente dal Mondiale, Marten De Roon ha commentato l'arrivo di Maurizio Sarri sulla panchina dell'Atalanta. Di seguito le sue parole.
"Contento dell'arrivo di Sarri? Si si. Prima di tutto ho lavorato bene con Palladino. Ora c'è un nuovo arrivo, devo ancora sentirlo sono concentrato qua, lo vediamo spero fra un mese".
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Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.