Conceicao, parla il figlio: "Nessuno è migliore di lui per parlare di calcio"
21.06.2026 20:30 di Martina Barnabei Twitter: @@Martina03642030
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Francisco Conceicao, in conferenza stampa in vista della sfida contro l'Uzbekistan, ha parlato anche del papà e del loro rapporto. Le parole del portoghese: "Mio padre è il mio principale consigliere, non c'è nessuno migliore con cui parlare di calcio. Mi aiuta molto sia nel calcio sia nella vita personale. Non abbiamo parlato di Cannavaro, ma so che è stato un grande giocatore, una leggenda. Conosco però bene gli allenatori italiani e so che la loro strategia sarà ritardare il più possibile il nostro gol. Sappiamo quali difficoltà ci aspettano".
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