Calciomercato Lazio | Bjerkebo sicuro: "So che arriveranno offerte"
21.06.2026 21:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Tra i nomi accostati alla Lazio negli ultimi mesi c'è anche quello di Isak Bjerkebo, esterno classe 2003 del Sirius. Su di lui ci sarebbero anche Parma e Fiorentina, come riportato da Sportitalia. Il suo futuro, quindi, potrebbe essere proprio in Serie A. Intervenuto al podcast dei tifosi della squadra nerazzurra, lo stesso attaccante svedese ha parlato della possibilità di giocare altrove nella prossima stagione. Queste le sue dichiarazioni: "Non so se oggi ci siano delle offerte per il Sirius, ma… c’è un interesse concreto al 100% e dei club che presenteranno un’offerta.".
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.