Atalanta, Hien contento di Sarri: "È una bella scelta"
21.06.2026 20:00 di Simone Locusta
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Isak Hien è pronto a lavorare con Maurizio Sarri. Ora è impegnato con la Svezia ai Mondiali, ma la scelta della società bergamasca lo soddisfa. Di seguito le sue parole ai microfoni di Dazn: "Se sono contento dell'arrivo di Sarri? Si certo. Ancora non ho parlato con lui, è una bella scelta della società".
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Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.