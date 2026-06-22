La Lazio vuole valorizzare Ratkov, Gattuso chiede un altro nove: la situazione
RASSEGNA STAMPA - Petar Ratkov vuole ritagliarsi più spazio alla Lazio, troppo pochi i 228 minuti distribuiti in 8 partite per dimostrare il proprio valore e convincere tutti. Il club, dopo aver speso 13 milioni di euro per prelevarlo dal Salisburgo, crede ancora in lui e non dimentica i 12 gol siglati in 29 presenze che l'hanno convinto a portarlo nella Capitale.
D'altro canto, però, Gattuso alla firma sul contratto ha chiesto l'arrivo di un altro centravanti. La Lazio vuole accontentarlo, sa che il solo Ratkov non basta. Dia è in uscita, una sua cessione libererebbe spazio per un altro innesto. Avanza sempre di più il nome di Lorenzo Lucca del Napoli, profilo gradito a Gattuso e che può rientrare che vedrebbe Mario Gila fare il tragitto opposto.
La Lazio vuole accontentare l'allenatore, un altro centravanti arriverà, ma senza cancellare il progetto costruito attorno al serbo. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, si cerca un reparto offensivo più profondo e competitivo, non un nuovo titolare indiscusso che chiuda ogni prospettiva all'ex Salisburgo. Ratkov però deve metterci del suo e ripagar ela fiducia della società, a partire già dal ritiro estivo.