Calciomercato Lazio | Caccia all'erede di Romagnoli: si cercano italiani U23, ma Gattuso...

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RASSEGNA STAMPA - La Lazio, si sa, è di nuovo vincolata dal mercato a saldo zero, ma una possibilità per muoversi riguarda l'andare a cercare talenti italiani U23, in modo che il costo di ingaggi e cartellini non vadano a pesare sulla voce del "costo del lavoro allargato". In quest'ottica, tra i primi nomi accostati ai biancocelesti per sostituire Romagnoli c'è stato quello di Coppola, difensore del Brighton che Gennaro Gattuso conosce bene e ha già convocato in Nazionale. Come scrive il Messaggero, il tecnico non avrebbe bocciato il profilo, ma al momento le priorità sembrano altre.

Dalla sua vacanza a Marbella, infatti, Gattuso ha analizzato diversi candidati e avrebbe indicato come preferenze Arnau Martinez e Sergi Dominguez, considerati più pronti per affrontare subito una realtà impegnativa come quella biancoceleste. Per questo motivo l'eventuale operazione Coppola potrebbe essere rimandata o valutata in una fase successiva del mercato.

Tra le alternative resta vivo anche il nome di Chiarodia. Il centrale del Borussia Mönchengladbach ha recentemente rinnovato il proprio contratto fino al 2028, ma potrebbe lasciare la Germania in prestito per trovare maggiore continuità. Sarebbe una soluzione interessante per età, prospettive e esperienza già maturata in Bundesliga, pur restando una pista secondaria rispetto agli obiettivi principali.

Le attenzioni della Lazio sono quindi concentrate soprattutto su Martinez e Dominguez. Il difensore del Girona gode di grande considerazione in Spagna e ha una clausola rescissoria da 8 milioni di euro, cifra che al momento rappresenta un ostacolo per le casse biancocelesti. Ma ancora più costoso è Sergi Dominguez, valutato dalla Dinamo Zagabria tra i 12 e i 13 milioni di euro.