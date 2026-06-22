Calciomercato Lazio | Non solo Lucca: altri due nomi per l'attacco
CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Gennaro Gattuso ha chiesto alla società biancoceleste un nuovo centravanti. In attesa di capire quale sarà la disponibilità per operare in entrata, tra cessioni e il paletto del mercato a saldo zero, la Lazio sta già seguendo delle piste.
Il nome più caldo è quello di Lorenzo Lucca. L'attaccante del Napoli è reduce da una stagione deludente, non all'altezza dei 35 milioni di euro spesi per lui. Anche durante i sei mesi in prestito al Nottingham Forrest, in Premier League, non è riuscito a incidere. Ma Gattuso ci punta e può essere inserito nell'operazione che porterebbe Mario Gila alla corte di Allegri.
Come riporta La Gazzetta dello Sport, oltre all'ex Udinese però la Lazio segue anche altri profili. I due nomi in lista, già usciti nei giorni scorsi, sono quelli di Armando Broja del Burnley, che ha una valutazione di 5-6 milioni di euro, e Bamba Dieng del Lorient, prossimo alla scadenza.