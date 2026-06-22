Lazio | Il Tempo di Osho, la vignetta su Lotito: "Dopo quello che ha detto Trump..." - FOTO
Non solo "Agorà Lazio" e "Laziale alza la voce": oltre ai due spazi dedicati su Il Tempo per fare da eco al malumore del tifo biancoceleste, si aggiunge anche Osho con una delle sue vignette satiriche in prima pagina. L'ironia prende spunto dal tema politico più caldo di questi giorni, ovvero il botta e risposta tra il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il Presidente del Consiglio dell'Italia Giorgia Meloni, e l'operato di Claudio Lotito da patron della Lazio.
Nell'immagine costruita da Osho, Lotito sussurra all'orecchio del ds Fabiani, dicendogli: "Dopo quello che ha detto Trump ho deciso de boicottà gli USA. Quest'anno l'abbonamento alla Roma nun me lo faccio".
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