Lazio, centrocampo da definire: Rovella, Cataldi e Taylor in corsa per due posti

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RASSEGNA STAMPA - Mentre difesa e attacco restano reparti da completare, il centrocampo rappresenta la base da cui ripartirà la Lazio di Gennaro Gattuso. A contendersi le due maglie nella mediana saranno soprattutto Rovella, Cataldi e Taylor, chiamati a ritrovare la migliore condizione e ad adattarsi alle richieste del nuovo tecnico.

Rovella arriva da una stagione complicata, segnata dagli infortuni e chiusa con appena 13 presenze. Le sue assenze hanno aumentato il peso sulle spalle di Cataldi e Taylor, protagonisti di un'annata intensa. In particolare l'olandese, arrivato a gennaio, si è messo in mostra per continuità e capacità di incidere anche in fase offensiva.

Con le partenze di Guendouzi, Vecino e Basic, il trio avrà un ruolo centrale nel nuovo progetto tecnico. Belahyane, riporta il Messsaggero, viene considerato principalmente una mezzala, mentre Dele-Bashiru resta una soluzione da valutare sia in mezzo al campo sia sulla fascia.

Taylor offre maggiore duttilità e può avanzare anche sulla trequarti, mentre Rovella è già abituato a giocare in una mediana a due. Cataldi, invece, dovrà riadattarsi a un ruolo più dinamico dopo gli anni trascorsi da regista davanti alla difesa.

Le gerarchie saranno stabilite sul campo durante la preparazione estiva. Una cosa però è certa: il centrocampo sarà uno dei punti di forza della nuova Lazio e da Rovella, Cataldi e Taylor passeranno gran parte delle idee di gioco di Gattuso.