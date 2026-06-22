Mondiali 2026, sorpresa Capo Verde! Oggi in campo Argentina e Francia
22.06.2026 12:30 di Simone Locusta
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Si sono disputate due delle quattro sfide in programma oggi 22 giugno. L'Uruguay di Bielsa non è andato oltre il 2-2 contro Capo Verde, che già aveva fermato con uno 0-0 la Spagna, mentre l'Egitto ha battuto 1-3 la Nuova Zelanda balzando così al primo posto del Gruppo G. Alle ore 19:00 e alle ore 23:00 italiane scenderanno in campo Argentina e Francia, rispettivamente contro Austria e Iraq.
ARGENTINA - AUSTRIA (Ore 19:00)
FRANCIA - IRAQ (Ore 23:00)
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Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.