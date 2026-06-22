De Laurentiis: "Il calcio deve cambiare, adottiamo il modello NBA"
Nell’intervista rilasciata ai microfoni de La Gazzetta dello Sport il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha toccato molti temi tra cui quello dello stato attuale del calcio italiano.
“Dovremmo rivedere tutto il sistema e cambiarlo in modo radicale stile NBA. Loro sono arrivati a valorizzare le 30 franchigie con dire variabili da 3.5 miliardi a 10 miliardi di dollari per i singoli club”.
"Sento parlare della riduzione del campionato di Serie A a 18 squadre da circa 10 anni. Ho già più volte detto che oggi si gioca troppo. Non c’è il tempo sufficiente per allenare la Nazionale. Se riducessimo i campionati a 16 squadre inizieremmo già a diminuire il numero di partite dalle 380 attuali a 240, quindi 140 in meno di ora. Si avrebbero due mesi a disposizione alla fine del campionato per preparare veramente una Nazionale degna di competere ai massimi livelli. Sono sicuro che Malagò sarà la persona giusta al posto giusto e saprà anche risolvere i vari problemi che affliggono la serie A, nonché trovare soluzioni per gli azzurri”.
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