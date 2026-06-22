Cardone: “Peruzzi? La Lazio ci sta provando. Ecco quanto costa lo sciopero dei tifosi”
Consueto appuntamento ai microfoni di Radiosei per Giulio Cardone. Queste le sue parole sul momento in casa Lazio: “La Lazio ci sta provando a riportare Peruzzi, poi non ho certezze sul fatto che possa effettivamente tornare. Angelo e Rino hanno sicuramente un buon rapporto. Sarei colpito se andasse in porto”.
“Con la lettera di Floridi non sono arrivate le risposte che il laziale cerca. Si vuole tornare a sognare, si spettano investimenti o che il presidente passi la mano. Poi tutto il resta diventa irrilevante in questo momento”.
“Lo sciopero dei tifosi costa alla Lazio 10 milioni, questa cifra nasce dal calcolo legato agli abbonamenti e ai diritti tv. Gli abbonamenti lo scorso anno hanno fruttato 8 milioni e quest’anno il boicottaggio annunciato dai tifosi credo sarà molto seguito, in più i diritti televisivi hanno già avuto una contrazione; persi 2 milioni persi la posizione in classifica e 2 sono venuti meno per la desertificazione allo stadio. Quindi intanto parliamo di 10 milioni, poi c’è il capitolo merchandising. A fine stagione si potrebbe arrivare a 20 milioni di perdite”.