Italia, eletto il presidente federale: i risultati delle elezioni

22.06.2026 15:15 di  Niccolò Di Leo  Twitter:    vedi letture
Italia, eletto il presidente federale: i risultati delle elezioni
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Giovanni Malagò è il nuovo presidente federale. L'ex numero uno del CONI è stato eletto con il 68,58% dei voti, solo il 29,17% invece per Giancarlo Abete, mentre sono state 2,25% le schede bianche. 

Niccolò Di Leo
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Niccolò Di Leo
Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Goldbetlive.it, Totosì.sport e Calcio.com.