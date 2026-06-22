Italia, eletto il presidente federale: i risultati delle elezioni
22.06.2026 15:15 di Niccolò Di Leo Twitter: @@niccolodileo_
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Giovanni Malagò è il nuovo presidente federale. L'ex numero uno del CONI è stato eletto con il 68,58% dei voti, solo il 29,17% invece per Giancarlo Abete, mentre sono state 2,25% le schede bianche.
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Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Goldbetlive.it, Totosì.sport e Calcio.com.