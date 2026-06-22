Trevisan parla dell'esperienza all'Udinese e cita Provedel: "Credo che sia..."
Angelo Trevisan lascerà l’Udinese il prossimo 30 giugno dopo una lunga avventura da responsabile del settore giovanile e, nel corso dell'intervista concessa a Gianluca Di Marzio, ha fatto un bilancio della sua carriera parlando anche di alcuni calciatori con cui ha avuto l'opportunità di lavorare.
Il direttore ha sottolineato il lavoro in particolare con i portieri, tutti legati a un aspetto fondamentale durante la sua intera esperienza a Udine: "In tutti questi anni la priorità era sempre quella di avere gente friulana: quando sono arrivato c’era Scuffet, tutti gli altri sono passati dopo il mio arrivo. Vicario, Provedel, Pizzignacco, Perisan, Meret... Credo che in Italia ma anche nel mondo l’Udinese passi come un’ottima scuola portieri. Questo è stato un po' il fiore all'occhiello della mia gestione in questi anni".
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