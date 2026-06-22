De Grandis (Sky): "La Lazio deve attrezzarsi per la salvezza. Su Lotito..."
Il giornalista di Sky Sport Stefano De Grandis è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale, ai quali ha speso delle parole sul mercato biancoceleste e sul presidente Claudio Lotito. Di seguitole sue dichiarazioni:
"La Lazio deve attrezzarsi per la salvezza. Lucca per me è un acquisto che non esiste, neanche ci credo che possa essere un nome per la Lazio. Come giocatore non mi ha mai fatto impazzire.
"È chiaro che se prendi giovani come Baturina o Chiarodia sono già pronti, se prendi Galassi per la Primavera a 700mila euro no. La linea verde non la fai iniziare con questi giocatori".
"Non è più il tempo delle parole, Floridi può anche scrivere cose sensate ma non c'è più spazio per le parole, servono i fatti. Se Lotito rispondesse male e comprasse bene per me andrebbe anche bene, ma cominciasse a comprare bene perché in ventidue anni non è stato quasi mai fatto".
"Lotito ha sempre parlato della sua gestione come qualcosa di magnifico, dopo il secondo posto del 2023 è stato completamente depauperato il valore tecnico della rosa".