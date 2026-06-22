FIGC, eletto il nuovo Consiglio Federale: presenti Marotta e Chiellini
22.06.2026 12:45 di Christian Gugliotta
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
L'assemblea elettiva della FIGC si sta riunendo in queste ore a Roma per nominare il nuovo vertice che guiderà la Federazione. In attesa di conoscere chi trionferà tra Malagò e Abete, è stato ufficialmente eletto il nuovo Consiglio Federale, con rappresentanti per ognuna delle componenti del calcio italiano.
La Serie A sarà rappresentata da tre figure di spessore, tra cui spiccano i nomi di Giorgio Chiellini e Giuseppe Marotta, che si uniranno al vicepresidente dell'Udinese Stefano Campoccia.
autore
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.