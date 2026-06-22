Ex Lazio | Parolo può tornare in panchina: ecco dove
RASSEGNA STAMPA - Durante i Mondiali 2026 sta indossando le vesti da opinionista in una emittente della Svizzera italiana, ma nel futuro di Marco Parolo c’è la panchina.
L’ex calciatore della Lazio è reduce dall’esperienza della passata stagione con il Milan U16 e ora cerca un salto di categoria per un nuovo step nella sua carriera. E, come riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, la chance potrebbe essere dietro l’angolo.
Secondo il quotidiano infatti Marco Parolo sarebbe in una ristretta lista di candidati per la panchina della Fiorentina Primavera, dopo che è saltato il nome di Leonardo Bonucci, inizialmente indicato come candidato principale. L’ex Lazio potrebbe quindi così rimettersi in gioco dalla prossima stagione, ma dovrà vincere la concorrenza di Alessandro Diamanti, Daniele Buzzegoli e Marco Capparella.