Lazio, Oddi: "Perdere i tifosi è la cosa peggiore. Siamo ridotti a..."
Giancarlo Oddi, ospite nel pomeriggio a Radiosei, ha detto la sua su uno dei temi caldi in casa Lazio: l'acquisto della Reggina da parte del presidente Lotito. Le parole dell'ex biancoceleste: "Credo che la Lazio, questa società, debba prima preoccuparsi dei problemi della Lazio piuttosto che acquisire la Reggina. Il motivo di interesse è il futuro, non dimenticando tutto quello che è avvenuto nella scorsa stagione. Perdere i tifosi è la cosa peggiore che ci possa essere, per qualsiasi club".
"Noi siamo gli unici in questa situazione, siamo giunti ad un punto di non ritorno. Purtroppo siamo ridotti in questa maniera e l’unico che deve occuparsi di tutto questo deve essere il presidente della Lazio. Così si peggiora costantemente. Se non si riesce a rimaginare questa ferita, a trovare un punto di incontro è molto complicato”.
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