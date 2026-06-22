Orlando: "Malagò è l'uomo giusto! Mancini? Inutile fare polemiche, aspettiamo..."

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© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Massimo Orlando, intervenuto ai microfoni di TMW, ha commentato così l'elezione di Malagò: "È l'uomo giusto, gli faccio un grosso in bocca al lupo perché c'è un grandissimo lavoro da fare. Malagò è un vincente, persona intelligente. Credo sia stimolante per lui andare in Federcalcio. E' una sfida difficilissima, se dovesse riuscire per lui sarebbe una soddisfazione personale che in pochi possono pensare in una carriera. Dipenderà molto dalle persone che lavoreranno insieme a lui. Serve cambiare mentalità e non è facile".

A proposito di Mancini prossimo a ricoprire la carica di ct, ha aggiunto: "È inutile fare polemiche sul passato, sarà valutato per quello che farà da ora. Aspettiamo il suo lavoro, però di sicuro se arriva Mancini, arriva uno che il lavoro di ct lo ha fatto bene ed è una scelta giusta. Il presente è che almeno 20 nazionali vanno più veloci di noi e dobbiamo tornare ad essere competitivi".

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