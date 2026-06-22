Ex Lazio | Maldini, aumenta la concorrenza: c'è anche il Torino
22.06.2026 17:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Dubbio Maldini all'Atalanta. Daniel, figlio di Paolo, è rientrato a Bergamo dopo gli ultimi mesi vissuti in prestito alla Lazio. La società biancoceleste avrebbe potuto riscattarlo per circa 14 milioni di euro (sarebbe diventato obbligo in caso di Europa), ma alla fine ha deciso di rimandarlo indietro. Per questo ora il suo futuro è tutto da scrivere. Sicuramente a Zingonia ritroverà Maurizio Sarri, che ha lasciato Formello e firmato con il club nerazzurro. Difficile però che possa restare: su di lui ci sono già Parma e Sassuolo. Come riportato da Calciomercato.it, a queste si è aggiunto anche il Torino di Abate. L'ultima decisione spetterà ai bergamaschi, ma con ogni probabilità la prossima stagione giocherà altrove.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.