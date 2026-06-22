Lazio, Malagò su Lotito: "Mi è venuto incontro! La Reggina è un problema..."
Intervenuto in conferenza stampa, il nuovo presidente federale Giovanni Malagò ha parlato del problema delle multiproprietà in Italia. Oltre a quella di De Laurentiis con Bari e Napoli, adesso ci sarà anche quella di Lotito con Lazio e Reggina. Di seguito le sue parole.
A Bari c'è il caos per le multiproprietà. Lei non ha risposto al Sindaco della città, cosa intende fare?
"Sono una persona seria, non so come un può pensare che una risposta ufficiale possa dare valore: quando mi ha chiamato, ci ho parlato, ma non avevo ancora cariche. C'è una norma, che non ho fatto io, ma è stata approvata. Non mi sembra che oggi questa sia la priorità: la materia è del consiglio federale. Ho chiamato Leccese, ma gli ho detto: "Che te posso dì?", ma ci ho parlato".
La situazione Lotito-Reggina? Come sbroglia la matassa dele multiproprietà?
"Penso che Lotito mi è venuto incontro: non ti voglio lasciare solo col problema Bari, quindi ecco il mio contributo alla causa (ride, ndr).