Lazio, rinnovato un difensore delle giovanili: tutti i dettagli
22.06.2026 17:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Buone notizie per le giovanili della Lazio. È fatta per il rinnovo di Damiano Monti, difensore biancoceleste classe 2010 che ha firmato il rinnovo di contratto. Resterà a Formello almeno altri due anni, dopo aver disputato l'ultima stagione sotto gli occhi del tecnico Cristiano Lombardi. In totale ha collezionato 18 presenze, con ben 10 reti inviolate.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.