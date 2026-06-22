Lazio, rinnovato un difensore delle giovanili: tutti i dettagli

22.06.2026 17:30 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
Lazio, rinnovato un difensore delle giovanili: tutti i dettagli

Buone notizie per le giovanili della Lazio. È fatta per il rinnovo di Damiano Monti, difensore biancoceleste classe 2010 che ha firmato il rinnovo di contratto. Resterà a Formello almeno altri due anni, dopo aver disputato l'ultima stagione sotto gli occhi del tecnico Cristiano Lombardi. In totale ha collezionato 18 presenze, con ben 10 reti inviolate.

Andrea Castellano
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.