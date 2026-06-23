La Lazio non blinda Mandas: dopo Provedel può partire anche lui
RASSEGNA STAMPA - Con Provedel pronto all’addio alla Lazio, potrebbe comunque non aprirsi l’era Mandas in biancoceleste. Il portiere greco, rientrato dal prestito al Bournemouth, non è infatti al momento certo di rimanere a Formello.
Come riporta l’edizione odierna del Messaggero continuano i sondaggi della Fiorentina per Mandas, anche direttamente con l’entourage del giocatore. Se dovesse partire De Gea, infatti, sarebbe il greco la prima scelta per i pali dei toscani, con la Lazio che ascolta interessata.
Su Mandas rimane vivo anche l’interesse del Bournemouth, che lo riprenderebbe volentieri in prestito. Una formula che però non interessa né al giocatore né alla Lazio, che potrebbe però aprire a una cessione verso Firenze in caso di offerta da 16-17 milioni.