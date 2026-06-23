Calciomercato Lazio, Lotito abbassa le richieste per Gila: le condizioni del Napoli

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RASSEGNA STAMPA CALCIOMERCATO LAZIO - Venti. Venti milioni di euro potrbbero portare alla chiusura dell’affare Mario Gila-Napoli. La Lazio ha ammorbidito la propria posizione rispetto all’iper valutazione iniziale da 30 milioni, e questo avvicina ancora di più il difensore ad Allegri. Il Napoli vuole Mario e lui vuole il Napoli e la Lazio lo sa bene e sa perfettamente anche che il difensore catalano non ha alcuna intenzione di rinnovare il contratto in scadenza nel 2027 e, in questo senso, un incasso sarebbe ossigeno puro.

Il Real Madrid ha conservato il 50% sulla futura rivendita: ecco perché all’inizio Lotito ha sparato così alto, ma dall'altro canto, nessuno investirebbe così tanto per un calciatore che più o meno tra sette mesi potrà essere ingaggiato a parametro zero. Da qui la riflessione della Lazio: ricavare almeno 10 milioni dalla cessione di Gila.

Il Napoli come riporta il Corriere dello Sport aspetta, non ha fretta. In rosa ci sono Rrahmani, Buongiorno, Rafa Marin, Beukema e Marianucci. Cinque difensori centrali. Gattuso avrebbe gradito uno tra Rafa e Beukema in contropartita, ma i due non sono sul mercato. E così ecco Lucca: ma il Napoli, se Allegri non lo riterrà parte del suo piano per il futuro, preferirebbe cederlo a titolo definitivo e non in prestito. Quando sarà trovata la formula giusta, il Napoli e la Lazio cominceranno a trattare direttamente: per il momento, infatti, è stato Alejandro Camaño, l’agente di Gila, a costruire il ponte.