Lazio, Cataldi e Patric gli unici verso il rinnovo: il limite del saldo a zero
RASSEGNA STAMPA - La Lazio è alle prese, ancora una volta, con il complicato mercato estivo - da impostare, a seguito del saldo zero, in egual misura tra uscite ed entrate - e allo stesso tempo con le questioni contrattuali, ancora condizionate dalle limitazioni scattate dopo la verifica della Commissione indipendente sull'indice del costo del lavoro allargato. Come riporta il Corriere dello Sport, sono bloccati gli adeguamenti di tutti i calciatori in scadenza dal 2028 in poi: i loro accordi vanno prolungati soltanto alle stesse cifre. Gli ingaggi possono essere migliorati invece per quelli con il contratto fino al 2027.
Hanno chance di rinnovare solo Cataldi e Patric. Il primo, è impegnato nella fase riabilitativa dopo l'operazione per la pubalgia, è uno dei pochi rappresentanti di lazialità rimasti dentro Formello. E' ridiventato un titolare della squadra di Sarri, tartassata dagli infortuni soprattutto in regia. Danilo ha sfruttato lo spazio lasciato da Rovella, ritrovato fino a quando non si è arreso pure lui alla pubalgia. Appena chiuse le partite ufficiali si è sottoposto all'intervento chirurgico e adesso prova a farsi trovare pronto per il ritiro di metà luglio.
Patric è l'altro con possibilità di prolungare. Arrivato a Roma nel 2015, dopo anni deludenti ha conquistato un ruolo da protagonista. Anche nell'ultima annata, si è reso utile muovendosi in una posizione quasi inedita: vertice basso del centrocampo di Sarri. La prossima sarà la sua dodicesima stagione con la Lazio.