Calciomercato Lazio | Passi in avanti per Coppola: la formula e le cifre
RASSEGNA STAMPA - L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport non ha dubbi: Diego Coppola si avvicina alla Lazio. Insieme a Sergi Dominguez è uno degli obiettivi per la difesa della prossima stagione, che probabilmente perderà sia Romagnoli che Gila. Per questo il club dovrebbe acquistare due nuovi centrali, al netto dell'utilizzo da titolare di Provstgaard.
Da qui nasce l'operazione per l'ex Verona. Sembra essere più avanzata rispetto a quella per Sergi Dominguez: con l'entourage del giocatore italiano ci sarebbero già stati vari contatti e ci sarebbe un'intesa di massima sul contratto. Come scrive sempre La Gazzetta dello Sport, la Lazio dovrebbe offrirgli un ingaggio quinquennale da 1,5 milioni di euro a stagione, a salire. Con il Brighton, la formula dovrebbe essere quella di un prestito con obbligo di riscatto a 11-12 milioni. Ma la società biancoceleste vorrebbe chiudere a una cifra più bassa.