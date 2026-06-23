Lotito, ora la Reggina. Il sindaco: "Sarà una settimana molto importante"
RASSEGNA STAMPA - Si avvicina il momento dell'annuncio dell'acquisto della Reggina da parte di Claudio Lotito. Il presidente della Lazio è ormai a un passo da definire l'accordo per il club di Reggio Calabria: manca solo l'annuncio. Le parti sono a lavoro per limare gli ultimi dettagli prima del via libera definitivo che dovrebbe arrivare nei prossimi giorni. A dare un indizio, come riportato da Il Corriere dello Sport, è arrivato il sindaco della città Francesco Cannizzaro: "Sarà una settimana molto importante per la città sotto il profilo sportivo e sociale", ha scritto sui social. Il closing è a un passo. Dopo di che si deciderà l'organigramma della nuova società: Lotito sta riflettendo sulla possibilità di inserire il figlio Enrico come presidente. Poi andrà scelto anche l'allenatore che prenderà il posto di Alfio Torrisi.