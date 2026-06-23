Lotito, ora la Reggina. Il sindaco: "Sarà una settimana molto importante"

23.06.2026 08:00 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
Lotito, ora la Reggina. Il sindaco: "Sarà una settimana molto importante"
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

RASSEGNA STAMPA - Si avvicina il momento dell'annuncio dell'acquisto della Reggina da parte di Claudio Lotito. Il presidente della Lazio è ormai a un passo da definire l'accordo per il club di Reggio Calabria: manca solo l'annuncio. Le parti sono a lavoro per limare gli ultimi dettagli prima del via libera definitivo che dovrebbe arrivare nei prossimi giorni. A dare un indizio, come riportato da Il Corriere dello Sport, è arrivato il sindaco della città Francesco Cannizzaro: "Sarà una settimana molto importante per la città sotto il profilo sportivo e sociale", ha scritto sui social. Il closing è a un passo. Dopo di che si deciderà l'organigramma della nuova società: Lotito sta riflettendo sulla possibilità di inserire il figlio Enrico come presidente. Poi andrà scelto anche l'allenatore che prenderà il posto di Alfio Torrisi.

Andrea Castellano
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.