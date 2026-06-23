Calciomercato Lazio | Romagnoli e Gila via: il primo nome è Sergi Dominguez
RASSEGNA STAMPA - Buco al centro. Romagnoli verso l'Al-Sadd, il Napoli spinge per Gila. In pochi giorni la Lazio rischia di perdere i suoi due difensori titolari. Per questo bisognerà ricostruire ripartendo da una nuova coppia. Il primo nome individuato è quello di Sergi Dominguez della Dinamo Zagabria: classe 2005, spagnolo e cresciuto nelle giovanili del Barcellona.
Si tratta di un centrale molto tecnico, con grande visione di gioco e abituato alla costruzione dal basso, visto il suo passato in blaugrana. Flick l'aveva fatto anche esordire nel 2024, ha tre presenze in Liga, due in Champions League e una in Coppa di Spagna. Su di lui era piombato anche il Tottenham, che poi ha preso Senesi.
Per trattare con il club croato servono almeno 10 milioni: la valutazione iniziale era di 15. Gattuso non l'ha incrociato nella sua esperienza all'Hajduk Spalato, ma l'ha visionato e lo conosce. Per il nuovo tecnico della Lazio l'acquisto di un difensore è una priorità. Anche se la società spinge per Provstgaard titolare al posto di Romagnoli.