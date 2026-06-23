Lazio, Lucca può liberare Dia: lo scenario. E Ratkov…
RASSEGNA STAMPA - C’è Lorenzo Lucca per l’attacco della Lazio. L’ex Udinese può rientrare nella trattativa tra i biancocelesti e il Napoli per la cessione di Gila e, in caso di arrivo a Formello, dare il via a un effetto domino in attacco.
Come riporta l’edizione odierna del Messaggero, infatti, l’eventuale arrivo di Lucca comporterebbe di fatto il via libera per la cessione di Boulaye Dia. L’attaccante senegalese continua a essere seguito da diverse squadre in Ligue 1, che vogliono però soprattutto capire la valutazione della Lazio.
Che, invece, tratterrà Ratkov. L’attaccante serbo rimane l’unico certo di rimanere in questo momento nel reparto avanzato: sarebbe lui quindi a rimanere al fianco di Lucca, per giocarsi le sue carte e cercare maggior minutaggio rispetto ai primi sei mesi alla Lazio.