Lazio, Provedel si avvicina all’Inter: fumata bianca a un passo
23.06.2026 11:00 di Michele Cerrotta Twitter: @@cerrottamichele
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RASSEGNA STAMPA - Un anno prima della naturale scadenza del contratto è il momento dei saluti tra la Lazio e Ivan Provedel. Nessuna sorpresa in tal senso, confermate le indicazioni arrivate per tutto giugno: il portiere lascerà i biancocelesti per accasarsi all’Inter.
Come conferma l’edizione odierna del Messaggero, infatti, la fumata bianca per Provedel all’Inter è ormai a un passo. L’accordo tra il giocatore e i nerazzurri c’è in realtà da tempo, a mancare era il via libera della Lazio nella figura di Lotito.
Con l’avvicinarsi del via effettivo del mercato, però, l’ok alla cessione è alle porte. Provedel diventerà un nuovo calciatore dell’Inter e lascerà la Lazio, a cui andranno circa 3 milioni di euro
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Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.