Lazio, Gattuso sceglie Lucca: può finire nell’affare Gila
RASSEGNA STAMPA - Il Napoli spinge per Gila e l’assist può arrivare da… Gattuso. Il tecnico a malincuore dovrà rinunciare al centrale spagnolo, che ha chiesto alla Lazio di essere lasciato andare e che di fatto ha già un accordo con i partenopei.
Come riporta l’edizione odierna del Messaggero la Lazio continua a chiedere 25-30 milioni, ma proprio la carta Lucca potrebbe diventare decisiva. L’attaccante era finito nel gruppo delle possibili contropartite insieme a Beukema, che sta perdendo però terreno.
Il difensore è indietro perché Gattuso avrebbe dato il suo benestare per Lucca, che potrebbe rientrare quindi nella trattativa tra la Lazio e il Napoli per Gila e potrebbe quindi raggiungere Formello per completare il reparto offensivo con Ratkov.