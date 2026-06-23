Lazio, Gattuso sceglie Lucca: può finire nell’affare Gila

23.06.2026 10:30 di  Michele Cerrotta  Twitter:    vedi letture
Lazio, Gattuso sceglie Lucca: può finire nell’affare Gila
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RASSEGNA STAMPA - Il Napoli spinge per Gila e l’assist può arrivare da… Gattuso. Il tecnico a malincuore dovrà rinunciare al centrale spagnolo, che ha chiesto alla Lazio di essere lasciato andare e che di fatto ha già un accordo con i partenopei.

Come riporta l’edizione odierna del Messaggero la Lazio continua a chiedere 25-30 milioni, ma proprio la carta Lucca potrebbe diventare decisiva. L’attaccante era finito nel gruppo delle possibili contropartite insieme a Beukema, che sta perdendo però terreno.

Il difensore è indietro perché Gattuso avrebbe dato il suo benestare per Lucca, che potrebbe rientrare quindi nella trattativa tra la Lazio e il Napoli per Gila e potrebbe quindi raggiungere Formello per completare il reparto offensivo con Ratkov.

Michele Cerrotta
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Michele Cerrotta
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.