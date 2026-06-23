Lazio, decisa la nuova clinica di riferimento: la scelta
23.06.2026 10:15 di Michele Cerrotta Twitter: @@cerrottamichele
RASSEGNA STAMPA - Scelta fatta in casa Lazio per quanto riguarda la prossima clinica di riferimento, dopo il passo indietro di Villa Mafalda.
Secondo quanto ribadito dall’edizione odierna del Messaggero sarà Villa San Pietro, in zona via Cassia, la nuova clinica di riferimento della Lazio.
Il primario del reparto di ortopedia dell’ospedale Francesco Franceschi, invece, sarà il nuovo consulente ortopedico, con Rodia che rimarrà ma soltanto nelle vesti di consulente esterno.
autore
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.