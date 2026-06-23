Lazio, anche Romagnoli al passo d’addio: cosa manca
23.06.2026 11:15 di Michele Cerrotta Twitter: @@cerrottamichele
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RASSEGNA STAMPA - Nessun dietrofront in vista, niente dettagli pronti a far saltare il banco. Non ci sarà nessun replay di quanto accaduto a gennaio nella storia di Alessio Romagnoli alla Lazio, ormai alle sue battute finali.
Il difensore infatti, come conferma l’edizione odierna del Messaggero, è ormai al passo d’addio. Ballano soltanto piccoli dettagli prima del via libera per il trasferimento di Romagnoli in Qatar, che dovrebbe comunque arrivare in settimana.
Nello specifico, Fabiani proverà a strappare un altro milione di euro di bonus che farebbe eventualmente comodo alle casse della Lazio. Ci sarà poi da trovare l’accordo sulle ultime mensilità, senza gli intoppi di gennaio per dare il via libera a una cessione ormai inevitabile.
autore
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.