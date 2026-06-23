WOMEN | Lazio, quanti addii. La Roma su Piemonte e non solo
23.06.2026 12:15 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
RASSEGNA STAMPA - Rivoluzione Lazio Women. Tantissime calciatrici sono pronte a salutare Formello nelle prossime settimane. Come riportato da Il Corriere dello Sport, in primis Martina Piemonte che andrà via a parametro zero. Potrebbe accordarsi a breve con la Roma, che ora punta anche Elisabetta Oliviero. Ci sarà un contatto tra i club, ma ha il contratto in scadenza tra un anno, nel 2027.
Dopo di che, con ogni probabilità saluteranno anche Karresmaa, Benoit e Mancuso, oltre a Le Bihan che si svincolerà. Vuole giocare la Champions, è tentata dall'Inter (così come D'Auria). Le uniche buone notizie per Grassadonia sono il riscatto di Durante, che era in prestito proprio dall'Inter, e la possibile permanenza di Monnecchi.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.