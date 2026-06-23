NEWS | Enrico Varriale, anche in appello confermata la condanna per stalking

23.06.2026 12:40 di  Jessica Reatini  Twitter:    vedi letture
NEWS | Enrico Varriale, anche in appello confermata la condanna per stalking

Enrico Varriale è stato condannato anche in appello a 10 mesi, pena sospesa, per i reati di atti persecutori e lesioni aggravate. A deciderlo i giudici della prima sezione penale della Corte d’Appello di Roma che hanno confermato il verdetto emesso in primo grado nel giugno del 2025. Il giudice ha stabilito che, se la condanna sarà confermata anche in Cassazione... <<< VARRIALE CONDANNATO >>>

Jessica Reatini
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Jessica Reatini
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