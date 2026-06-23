NEWS | Enrico Varriale, anche in appello confermata la condanna per stalking
23.06.2026 12:40 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Enrico Varriale è stato condannato anche in appello a 10 mesi, pena sospesa, per i reati di atti persecutori e lesioni aggravate. A deciderlo i giudici della prima sezione penale della Corte d’Appello di Roma che hanno confermato il verdetto emesso in primo grado nel giugno del 2025. Il giudice ha stabilito che, se la condanna sarà confermata anche in Cassazione... <<< VARRIALE CONDANNATO >>>
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