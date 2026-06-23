Calciomercato Lazio, quanti addii in rosa: da Romagnoli a Gila
RASSEGNA STAMPA - Aria di mare e di mercato. La Lazio è alle prese con una finestra estiva complicatissima a seguito del saldo zero, e con le questioni contrattuali con tutte le limitazioni imposte dalla Commissione indipendente dopo la verifica sull'indice del costo del lavoro allargato. Come riporta il Corriere dello Sport, sono bloccati gli adeguamenti di tutti i calciatori in scadenza dal 2028 in poi, gli ingaggi possono essere migliorati solo per quelli con il contratto fino al 2027.
Patric e Cataldi sono gli unici a poter sperare nel rinnovo, ma gli altri in scadenza nel 2027 saluteranno subito o tra un anno, non esistono altre vie percorribili.
Romagnoli e Provedel sono vicini alla cessione da settimane. Gila non rinnoverà e ha già un accordo con il Napoli. Cancellieri è un altro in uscita, da sacrificare per reinvestire i milioni della sua partenza per aggiungere nuovi innesti all'organico. Per Gigot, Lazzari e Pellegrini non ci sono margini, la società tenta di liberarsi degli ingaggi dei due terzini già in questa sessione di mercato.